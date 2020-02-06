Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:02343

В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна

Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал архитектор Владимир Быков.

«Как уничтожается историческое наследие - памятник архитектуры национального значения Покровский собор в Ахтырке благодаря бездействию управления культуры Сумской областной администрации .Теперь кафедральный собор с пластиковыми окнами... Аминь», - написал он, показав фото старых окон, стоящих под забором.

Право Ахтырка Вандализм Памятка архитектуры Покровский собор Управление культуры

По тематике

Вчера 16:10

В Ахтырке до сих пор не пересчитали тарифы на отопление

По результатам аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик отметила, что вопрос о проведении перерасчетов стоимости услуг потребителям...

Ахтырская ЦРБ получила новое современное оборудование для отделения гемодиализа
18.02.2020 11:00

Ахтырская ЦРБ получила новое современное оборудование для отделения гемодиализа

Новое отделение гемодиализа на 25 мест обеспечит высокоспециализированным лечением пациентов, которым необходима процедура очистки крови с помощью аппарата «искусственная почка»....

11.02.2020 16:51

На Сумщине только в Ахтырке не сделали перерасчет по теплу

Только в Ахтырке не сделали перерасчет потребителям размера платы стоимости услуг по централизованному теплоснабжению за декабрь 2019 года....

В Ахтырке на ходу загорелось авто
10.02.2020 13:08

В Ахтырке на ходу загорелось авто

Спасатели быстро ликвидировали возгорание автомобиля....

На Сумщине задержали 17-летнюю наркодилершу
06.02.2020 16:52

На Сумщине задержали 17-летнюю наркодилершу

При надлежащем процессуальном руководстве Ахтырской местной прокуратуры сотрудниками Ахтырского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт реализации 17-летней девушкой...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи
Сегодня 16:17
В Сумах провели чемпионат области по шашкам
Сегодня 16:00
Голь на выдумку хитра: в Шостке задержали изобретательного вора
Сегодня 15:49
Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой
Сегодня 15:21
Глуховская каратистка отличилась в Трансильвании
Сегодня 15:15
Тогда отключим газ
Сегодня 15:14
Сумской водоканал уже знает, где завтра отключит воду
Сегодня 15:10
В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна
Сегодня 15:02
На Сумщине телеканалы «1+1» и «Интер» отключили свои аналоговые передатчики
Сегодня 14:53
У Сумах проводиться конкурс відеороликів, присвячених Шевченку
Сегодня 14:22
Директора шосткинской «Звезды» выпустили под залог
Сегодня 13:49
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.