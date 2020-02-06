В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал архитектор Владимир Быков.
«Как уничтожается историческое наследие - памятник архитектуры национального значения Покровский собор в Ахтырке благодаря бездействию управления культуры Сумской областной администрации .Теперь кафедральный собор с пластиковыми окнами... Аминь», - написал он, показав фото старых окон, стоящих под забором.
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