В Ахтырке в памятнике архитектуры вместо витражей вставили пластиковые окна Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал архитектор Владимир Быков.

«Как уничтожается историческое наследие - памятник архитектуры национального значения Покровский собор в Ахтырке благодаря бездействию управления культуры Сумской областной администрации .Теперь кафедральный собор с пластиковыми окнами... Аминь», - написал он, показав фото старых окон, стоящих под забором.