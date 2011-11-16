Тогда отключим газ Жильцы сумских общежитий могут остаться без газа – из-за долгов и разногласий между поставщиком газа и управителями домов

Наиболее угрожающая ситуация у жильцов двух общежитий по пр.Курский, 125 и 133, где в конце января уже был конфликт с газовиками по поводу отключения и следующей такой датой должно было стать 19 февраля. Но городским властям удалось потянуть время.

Не могут договориться

За день до возможного прекращения газоснабжения, 18 февраля, внеочередной исполком, реагируя на обращение жильцов общежитий по пр.Курский, 125 и 133, принял решение запретить отключать газ в этих и еще ряде общежитий города. Будучи не в состоянии самостоятельно урегулировать ситуацию, городские власти также решили обратиться к премьер-министру, в Антимонопольный комитет и Национальную комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На момент подготовки этой статьи к печати, 24 февраля, газ в общежитиях был, но ситуация не разрешилась и проблема никуда не делась, поскольку стороны конфликта стоят на своем.

Как оказалось, АО «Сумыгаз» получило от НКРЭКУ соответствующие разъяснения еще в середине прошлого года и письмами проинформировало городские и областные власти, а также управителей общежитий о том, что договоры относительно газоснабжения должны заключать именно управители. Однако те отказываются это делать, настаивая на индивидуальных договорах между газовиками и жильцами. Совладельцы общежитий не против заключения индивидуальных договоров, но АО «Сумыгаз» и ООО «Сумыгаз Сбыт», несмотря на упомянутое решение исполкома, в котором городские власти настаивают на этом, по-прежнему категорически отказываются иметь прямые отношения с жильцами общежитий.

История вопроса

Два общежития сумского завода-банкрота «Центролит» по пр.Курский, 125 и 133 были приняты в коммунальную собственность в декабре 2010 года, после чего жильцы получили право приватизировать свои комнаты и вкладывать средства в улучшение условий проживания в доме. На данный момент приватизировано 90 процентов жилых помещений. В то время как кухни, куда поступает газ, остались общими на весь этаж.

В сентябре 2015-го были заключены договоры о поставках природного газа в эти дома между ООО «Сумыгаз Сбыт» и АО «Сумыгаз» с одной стороны и ЖЭКом - КП «Сумыжилкомсервис» Сумского горсовета - с другой, которые ежегодно продлевались и по которым КП «Сумыжилкомсервис» обязано ежемесячно рассчитываться за потребленный газ. Счетчиков в этих домах нет, поэтому ежемесячный объем потребленного газа рассчитывался исходя из норм потребления. Жильцы платили нерегулярно и далеко не в полном объеме. Разница между расходами за газ и поступлением платежей от жильцов шла КП «Сумыжилкомсервис» в убытки. В конце 2018 года предприятие предупредило газовиков, что не намерено продлевать договор, срок действия которого истекает 31 декабря, предложив жильцам сделать это самостоятельно в индивидуальном порядке. Городские власти, поддерживая такую позицию, ссылаются на то, что «действующим законодательством Украины не предусмотрено наличие у субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего предоставление услуг по управлению многоквартирным домом, обязанности по заключению договоров на газоснабжение и распределение природного газа для нужд совладельцев многоквартирных домов».

Однако ООО «Сумыгаз Сбыт» начиная с января 2019 настаивало на продолжении действия договоров и в течение года направляло в адрес КП «Сумыжилкомсервис» акты приема-передачи природного газа, которые возвращались без подписания, мотивируя следующим: во-первых, КП «Сумыжилкомсервис» не является потребителем природного газа; во-вторых, у КП отсутствуют договорные отношения с данным предприятием; в-третьих, по Закону «О жилищно-коммунальных услугах» коммунальные услуги по поставке и распределению природного газа и электрической энергии предоставляются исключительно на основании индивидуальных договоров. Кроме того, с июля 2019 года в общежитии по пр.Курский, 125 исполком назначил нового управляющего - ООО «ДомКом Сумы», которое, как и КП «Сумыжилкомсервис», не заключило соответствующие договоры.

Газовики настаивают

Как объяснила пресс-секретарь АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина, общий долг за потребленный газ по двум общежитиям составляет 270 тыс. грн. Как говорится в разъяснении НКРЭКУ, полученном АО «Сумыгаз» еще в мае прошлого года, «жители общежитий, как правило, в своих помещениях не имеют ни одного газового прибора или устройства (например: все жители пользуются природным газом для приготовления пищи путем включения газовых плит, размещенных на одной или нескольких общих кухнях на этаж). При таких условиях заключение договоров непосредственно с каждым из потребителей на основе типового договора, по мнению НКРЭКУ, является невозможным, поскольку одним из условий заключения таких договоров является наличие у потребителя газовых приборов и устройств, за безопасную эксплуатацию которых потребитель несет персональную ответственность… Т.о., согласно положениям действующего законодательства Украины и Правил поставок природного газа, общежития относятся к категории потребителей, которые не являются бытовыми… Распределение природного газа не бытовым потребителям осуществляется на основании Типового договора распределения, а поставка – на основании договоров, заключенных на основании Гражданского и Хозяйственного кодексов».

Также в разъяснении Нацрегулятора отмечается, что отбор газа потребителем при отсутствии договора не допускается. Учитывая вышесказанное, как считают газовики, несмотря на решение исполкома, у них есть полное право прекратить газоснабжение указанных общежитий, если надлежащие договоры не будут заключены. По информации АО «Сумыгаз», о назревающей проблеме с газоснабжением общежитий городские власти были неоднократно уведомлены в течение прошлого года, однако не приняли мер к разрешению ситуации.