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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21464

Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой

Фото «ремонта» выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Кто-нибудь передайте Александру Лысенко, что по законам экономики качество услуги и гарантия на нее обратно пропорциональна размеру отката», - прокомментировал он.

Напомним: в понедельник и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко в комментарии журналистам UA:СУМИ обещал, что отбойник отремонтируют в понедельник, обвинив сумчан-вандалов, которые скрутили болтики. Оказалось, что ремонт в сумской мэрии умеют делать проволочкой. Хорошо, что не скотчем или изолентой…

Напомним: полтора года назад капитальный ремонт Горьковского моста (который с тех пор назвали Воскресенским) обошелся городскому бюджету в 5 млн грн. Ремонтировало мост ООО «Сумимостобуд».

Общество Воскресенский мост Ремонт моста

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