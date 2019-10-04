Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой

«Кто-нибудь передайте Александру Лысенко, что по законам экономики качество услуги и гарантия на нее обратно пропорциональна размеру отката», - прокомментировал он.
Напомним: в понедельник и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко в комментарии журналистам UA:СУМИ обещал, что отбойник отремонтируют в понедельник, обвинив сумчан-вандалов, которые скрутили болтики. Оказалось, что ремонт в сумской мэрии умеют делать проволочкой. Хорошо, что не скотчем или изолентой…
Напомним: полтора года назад капитальный ремонт Горьковского моста (который с тех пор назвали Воскресенским) обошелся городскому бюджету в 5 млн грн. Ремонтировало мост ООО «Сумимостобуд».
Воскресенский мост, капитально отремонтированный полтора года назад, потихоньку разваливается....
Осенью 2018 года завершился четырехмесячный ремонт Горьковского моста (год назад мост назвали Воскресенским), который стоил 5 миллионов бюджетных гривен.... 1
Сегодня, 5 декабря, на Харьковском мосту заделывали дыры в пешеходной части....
На мосту через реку Ворскла в с. Климентово Ахтырского района, расположенного на автодороге Н-12 Сумы-Полтава открыли движение по новой части...
Первую очередь нового моста в Климентово на Сумщине после открытия 1 октября снова закрыли....