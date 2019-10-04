Отбойник на Воскресенском мосту в Сумах отремонтировали проволочкой Фото «ремонта» выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Кто-нибудь передайте Александру Лысенко, что по законам экономики качество услуги и гарантия на нее обратно пропорциональна размеру отката», - прокомментировал он.

Напомним: в понедельник и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко в комментарии журналистам UA:СУМИ обещал, что отбойник отремонтируют в понедельник, обвинив сумчан-вандалов, которые скрутили болтики. Оказалось, что ремонт в сумской мэрии умеют делать проволочкой. Хорошо, что не скотчем или изолентой…

Напомним: полтора года назад капитальный ремонт Горьковского моста (который с тех пор назвали Воскресенским) обошелся городскому бюджету в 5 млн грн. Ремонтировало мост ООО «Сумимостобуд».