Голь на выдумку хитра: в Шостке задержали изобретательного вора

По словам заявительницы, мужчина взял несколько пар джинсов и пошел в примерочную. Долго мерил их, а потом вернул, мол не подошли по размеру. Но женщина заметила недостаток одной пары, поэтому сразу позвонила на линию «102».
Задержали подозреваемого рядом с магазином. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель г. Шостка. В свое оправдание говорит, что пошел воровать, потому что не было денег купить.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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