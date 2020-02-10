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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49184

Голь на выдумку хитра: в Шостке задержали изобретательного вора

Не собираясь платить за понравившиеся джинсы, злоумышленник надел их под свои штаны и направился к выходу, но внимательная продавщица разоблачила его.

По словам заявительницы, мужчина взял несколько пар джинсов и пошел в примерочную. Долго мерил их, а потом вернул, мол не подошли по размеру. Но женщина заметила недостаток одной пары, поэтому сразу позвонила на линию «102».

Задержали подозреваемого рядом с магазином. Им оказался неоднократно судимый 27-летний житель г. Шостка. В свое оправдание говорит, что пошел воровать, потому что не было денег купить.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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