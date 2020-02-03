Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи Отдел здравоохранения напоминает о том, что с 1 апреля получить специализированную медицинскую помощь бесплатно можно будет только по направлению врача первичного звена.

Сейчас в Сумах заключили декларации с семейными врачами Центров первичной медико-социальной помощи 221 283 человека (83,3% населения города). В других медучреждениях, в том числе частных, подписано 27707 деклараций (10,5%). В целом это составляет 93,8% населения Сум.

Тем, кто этого еще не сделал, отдел здравоохранения напоминает, что с 1 апреля изменяется модель финансирования вторичного звена медицинской помощи. Получение специализированной помощи безвозмездно возможно будет только по направлению врача первичного звена.

Напомним: декларация - это документ, который подтверждает, что пациент хочет обслуживаться именно у этого врача. Так, подписывая декларацию с конкретным врачом, лицо сообщает Национальной службе здоровья Украины, что оплата за обслуживание должно поступать в выбранное медицинское учреждение.

В то же время, декларация не подписывается «раз и навсегда»: ее можно перезаключить с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. В таком случае не нужно отменять предыдущую декларацию - достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе.