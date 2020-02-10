На Сумщине пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно попасть в РФ

Пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Винторовка, что в Середина-Будском районе, в нескольких метрах от госграницы обнаружил и задержал гражданина Украины. Мужчина в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением Середина-Будского районного суда 26-летнего жителя приграничья привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3400 грн.
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