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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50258

Сумчане снова просят власти построить крытый каток

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Крытый каток».

«Сумские фигуристы и хоккеисты, несмотря на отсутствие условий для тренировок, радуют своими выступлениями на всеукраинских соревнованиях. Поэтому может же местной власти стоит поддержать их и наконец построить каток для тренировок?», - пишет автор петиции Гальченко Олег Николаевич.

Дата начала сбора подписей: 25 февраля 2020 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 25 февраля петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним: это уже не первая петиция по этому поводу. Последнюю даже поддержали депутаты, которые в решении горсовета поручили департаменту финансов найти средства на проектно-сметную документацию в 2019 году. Но, их не нашли…

Напомним: о ледовой арене в Cумах говорят уже почти 10 лет. Прорабатывались несколько участков, в частности в сквере на перекрестке ул. Харьковской и пр. М.Лушпы и в городском парке, где уже построена электрическая подстанция. Ждали только средств из государственного бюджета, который так и не появились. В 2012 году под выборы в Верховную Раду тогдашний губернатор Юрий Чмырь даже привозили в Сумы легенду советского спорта Владислава Третьяка, а уже через полгода обещали провести первый матч на новой арене…

Спорт Крытый каток Ледовая арена Петиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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