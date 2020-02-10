В Сумах водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия (видео)

Девушка начала переходить дорогу на пешеходном переходе, посмотрела налево и начала отходить назад. Вероятно, она увидела машину, которая ехала с высокой скоростью, но не тормозила. Через несколько секунд авто осуществило наезд на пешеходку.
Водитель сразу вышел из машины и подошел к пострадавшей, вместе с другими свидетелями, но впоследствии сел в машину и уехал с места происшествия.
Родные девушки, попавшей под колеса авто, просят неравнодушных помочь. Близкие пострадавшей ищут свидетелей наезда, фото, видео с места происшествия, номера автомобиля или информацию о водителе.
«Ей невероятно повезло, она легко отделалась, но травмы ног требуют длительного лечения. В момент приезда «скорой» помощи Лера находилась в шоковом состоянии и не смогла объяснить полиции, что случилось. На данный момент заявление о ДТП уже в полиции, ведется расследование. Водитель - молодой парень лет 25-30, с темными волосами и щетиной, развозчик пиццы. Авто - вероятно ВАЗ-2108, или 2109 темного цвета, возможно бордового.
Может он сам прочитает это и выйдет на связь для компенсации лечения», - обращается ко всем неравнодушным сестра пострадавшей.
Всех, обладающих хоть какой-то информацией просим позвонить 0956014350 Наталья (мама), пишет Сумыпост.
Сегодня, 24 февраля, в Сумах на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП....
Сегодня утром в 6:50 на Сумщине, около Ромен перевернулась маршрутка Сумы-Киев, перевозчик - «VIP REZERV»....
Автопроисшествие произошла около 8:20 24 февраля на перекрестке улиц Сумско-Киевских дивизий – Харьковская....
Сегодня, 24 февраля, на ул. Харьковская в Сумах произошло ДТП....
Вечером 19 февраля водитель автомобиля ВАЗ-2109 столкнулся с движущимся по дороге мотоблоком. ДТП произошло в с. Береза Глуховского района....