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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия (видео)

14 февраля около 20:30 на ул. Петропавловская, у «Сам-маркета» произошло ДТП.

Девушка начала переходить дорогу на пешеходном переходе, посмотрела налево и начала отходить назад. Вероятно, она увидела машину, которая ехала с высокой скоростью, но не тормозила. Через несколько секунд авто осуществило наезд на пешеходку.

Водитель сразу вышел из машины и подошел к пострадавшей, вместе с другими свидетелями, но впоследствии сел в машину и уехал с места происшествия.

Родные девушки, попавшей под колеса авто, просят неравнодушных помочь. Близкие пострадавшей ищут свидетелей наезда, фото, видео с места происшествия, номера автомобиля или информацию о водителе.

«Ей невероятно повезло, она легко отделалась, но травмы ног требуют длительного лечения. В момент приезда «скорой» помощи Лера находилась в шоковом состоянии и не смогла объяснить полиции, что случилось. На данный момент заявление о ДТП уже в полиции, ведется расследование. Водитель - молодой парень лет 25-30, с темными волосами и щетиной, развозчик пиццы. Авто - вероятно ВАЗ-2108, или 2109 темного цвета, возможно бордового.

Может он сам прочитает это и выйдет на связь для компенсации лечения», - обращается ко всем неравнодушным сестра пострадавшей.

Всех, обладающих хоть какой-то информацией просим позвонить 0956014350 Наталья (мама), пишет Сумыпост.

Право Дтп Сбил и скрылся

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