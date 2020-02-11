За два дня мошенники на Сумщине обогатились почти на 150 тыс. грн. Только за последние два дня злоумышленники за счет чрезмерной доверчивости жительниц Кролевца и Сум обогатились почти на 150 000 гривен.

В полиции 76-летняя пенсионерка из Кролевца рассказала, что отдала мошенникам 4500 евро. Злоумышленник, которой ей позвонил, представился следователем. Он сообщил, что ее сын задержан за совершение дорожно-транспортного происшествия, но избежать уголовной ответственности можно заплатив деньги. Женщина согласилась и отдала все свои сбережения неизвестному, который пришел к ней домой. О том, что ее обманули, женщина поняла, когда поговорила с сыном.

В подобную мошенническую ловушку попала и 72-летняя сумчанка. Женщина отдала злоумышленникам 24 тыс. грн. за, якобы спасение дочери. Деньги перечислила на банковскую карту, номер которой ей сообщили.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали писк злоумышленников..