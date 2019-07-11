В Сумах НАБУ провело обыски в Госгеокадастре Сегодня, 25 февраля, в главном управлении Госгеокадастра в Сумской области прошли обыски.

Как сообщил старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Ярема, обыски проводятся в рамках расследования возможного злоупотребления, в результате которого из земель государственной принадлежности было безвозвратно передано в частную собственность около 2 тысяч гектаров особо ценной земли, находившейся в пользовании государственных предприятий, которые входят в ведение Национальной академии аграрных наук Украины.

Обыски проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Есть санкционированные следственным судьей Высшего антикоррупционного суда разрешения на проведение обыска в Главном управлении Госгеокадастра в Сумской области, а также по месту жительства ряда лиц и по месту расположения некоторых юридических лиц.

Расследование ведется по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины.

Подозрение еще никому не было объявлено, пишет Sumy.Today.