В Сумах НАБУ провело обыски в Госгеокадастре

Как сообщил старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Виктор Ярема, обыски проводятся в рамках расследования возможного злоупотребления, в результате которого из земель государственной принадлежности было безвозвратно передано в частную собственность около 2 тысяч гектаров особо ценной земли, находившейся в пользовании государственных предприятий, которые входят в ведение Национальной академии аграрных наук Украины.
Обыски проводились под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Есть санкционированные следственным судьей Высшего антикоррупционного суда разрешения на проведение обыска в Главном управлении Госгеокадастра в Сумской области, а также по месту жительства ряда лиц и по месту расположения некоторых юридических лиц.
Расследование ведется по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины.
Подозрение еще никому не было объявлено, пишет Sumy.Today.
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