БК «СумДУ» - бронзовый призер третьего тура Суперлиги 3х3

Сумские баскетболисты по ходу турнира уступили в группе «Нико-Баскет» (Николаев) 15:21 и одолели «БИПу» (Одесса) 18:12. В четвертьфинале обыграли «Frankivsk IFNMU» 21:16, а в полуфинале уступили БК «Одесса» 17:21. По количеству набранных очков сумчане опередили своих обидчиков из прошлого тура – «The Green Team» из Беларуси.
Таким образом, сумская команда снова без квалификации сможет сыграть в четвертом туре Чемпионата Украины по баскетболу 3х3.
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