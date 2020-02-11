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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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БК «СумДУ» - бронзовый призер третьего тура Суперлиги 3х3

25 февраля в Киеве прошел третий тур Суперлиги по баскетболу 3х3.

Сумские баскетболисты по ходу турнира уступили в группе «Нико-Баскет» (Николаев) 15:21 и одолели «БИПу» (Одесса) 18:12. В четвертьфинале обыграли «Frankivsk IFNMU» 21:16, а в полуфинале уступили БК «Одесса» 17:21. По количеству набранных очков сумчане опередили своих обидчиков из прошлого тура – «The Green Team» из Беларуси.

Таким образом, сумская команда снова без квалификации сможет сыграть в четвертом туре Чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Спорт Баскетбол 3х3 БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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