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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20365

Сумская биатлонистка принесла «золото» Харьковщине

25 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялась смешанная эстафета в рамках юниорского чемпионата Украины.

Чемпионом стала сборная Харьковщины, в составе которой выступала уроженка Сумщины Оксана Коваленко. Второе место за представителями Киевщины, третье – Киева. Сумские биатлонисты оказались на четвертом месте.

Спорт Биатлон

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24 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов Львовской обл. состоялись индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата...

Сумской биатлонист с «бронзой» чемпионата Украины
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Сумской биатлонист с «бронзой» чемпионата Украины

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21.02.2020 16:19

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

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В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону
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В Токарях прошел чемпионат Сумщины по биатлону

15-16 февраля на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юниоров,...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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