Сумская биатлонистка принесла «золото» Харьковщине

Чемпионом стала сборная Харьковщины, в составе которой выступала уроженка Сумщины Оксана Коваленко. Второе место за представителями Киевщины, третье – Киева. Сумские биатлонисты оказались на четвертом месте.
24 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов Львовской обл. состоялись индивидуальные гонки в рамках юниорского чемпионата...
Сегодня, 21 февраля, в с. Яворов Львовской области прошли гонки преследования юниорского чемпионата Украины по биатлону....
Сегодня, 21 февраля, в с. Яворов Львовской области стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону....
За день отдыха на чемпионате мира в Италия Антхольце-Антерсельве спортсменки соскучились по гоночному адреналину и выдали неимоверную по сюжету индивидуалку....
15-16 февраля на лыжной базе физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины в урочище Токари проходил чемпионат Сумской области по биатлону среди юниоров,...