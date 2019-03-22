Мэр Сум лишился еще одного зама

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, пишет Панорама.
25 февраля на сайте Сумского горсовета появился проект решения о признании утратившим силу решение Сумского городского совета от 30 марта 2016 № 484-МР «Об утверждении Журбы А.И. заместителем Сумского городского головы».
Как сказано в проекте, «в связи с переводом 25.02.2020 Журбы О.И.на другую должность». Решение вступает в силу с момента принятия горсоветом и применяется с 25 февраля.
До сих пор у городского головы Сум было 6 заместителей: первый заместитель и еще пять «по направлениям». Александр Журба курировал вопросы ЖКХ, транспорт и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Назначен на должность 13 апреля 2016 г., до этого с февраля был заместителем директора КП «Горводоканал».
Напомним: в августе прошлого года заммэра Сум Ольга Волошина ушла на пенсию. Но депутаты так и не смогли вывести ее из состава исполкома.
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