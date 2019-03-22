Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36289

Мэр Сум лишился еще одного зама

Заместитель городского головы Александр Журба с 25 февраля назначен на должность директора Департамента инфраструктуры города.

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, пишет Панорама.

25 февраля на сайте Сумского горсовета появился проект решения о признании утратившим силу решение Сумского городского совета от 30 марта 2016 № 484-МР «Об утверждении Журбы А.И. заместителем Сумского городского головы».

Как сказано в проекте, «в связи с переводом 25.02.2020 Журбы О.И.на другую должность». Решение вступает в силу с момента принятия горсоветом и применяется с 25 февраля.

До сих пор у городского головы Сум было 6 заместителей: первый заместитель и еще пять «по направлениям». Александр Журба курировал вопросы ЖКХ, транспорт и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Назначен на должность 13 апреля 2016 г., до этого с февраля был заместителем директора КП «Горводоканал».

Напомним: в августе прошлого года заммэра Сум Ольга Волошина ушла на пенсию. Но депутаты так и не смогли вывести ее из состава исполкома.

Политика Александр Журба

По тематике

Заммэра Сум Александра Журбу допросили в суде
26.12.2019 12:27

Заммэра Сум Александра Журбу допросили в суде

Сегодня, 26 декабря, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу о гибели младенца в лифте дома по Супруна,...

Сумчане хотят проверить работу заммэра Журбы
18.06.2019 15:27

Сумчане хотят проверить работу заммэра Журбы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать временную комиссию по проверке работы Журбы А.И.»....

10.05.2019 13:46

Смерть в лифте: заммэра Сум суд продлил меру пресечения

Сегодня, 10 мая, заместителю мэра Сум Александру Журбе суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 3 июля....

Смерть в лифте: Сумской апелляционный суд оставил подозреваемого заммэра должности
08.04.2019 14:07

Смерть в лифте: Сумской апелляционный суд оставил подозреваемого заммэра должности

Сегодня, 8 апреля, Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного райсуда г. Сумы, которым было...

Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы
22.03.2019 12:32

Апелляционный суд пересмотрит ходатайство об отстранении от должности заммэра Сум Журбы

21 марта в Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой...

Новости

В Сумах НАБУ провело обыски в Госгеокадастре
Вчера 22:29
Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Мэр Сум лишился еще одного зама
Сегодня 08:36
БК «СумДУ» - бронзовый призер третьего тура Суперлиги 3х3
Сегодня 08:14
Сумчан запрошують на лекцію про наркозалежність
Сегодня 08:03
На Сумщине пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно попасть в РФ
Вчера 17:59
Унікальне зібрання творів Бориса Грінченка видали на Сумщині
Вчера 17:34
В Сумах водитель сбил девушку и скрылся с места происшествия (видео)
Вчера 17:06
Сумчане снова просят власти построить крытый каток
Вчера 16:50
Нардеп от Сумщины побывал в Роменской исправительной колонии
Вчера 16:37
Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи
Вчера 16:17
В Сумах провели чемпионат области по шашкам
Вчера 16:00
view counter

Статьи

Служба зайнятості запустила новий просвітницький ресурс
Сегодня 08:01
Что Сумы получили за бюджетные деньги?
Вчера 15:03
СУМно не буде! Цього року «АТБ» виводить на ринок лімітовані інноваційні товари
24.02.2020 13:37
Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.