Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59730

В сумской суд принесли 75 000 долларов

25 февраля в Ковпаковском райсуде Сум рассматривали дело в отношении провизора одной из сумских аптек Нины Школьной, которую прокуратура обвиняет в использовании средств в размере 500 000 гривен, полученных от незаконного оборота наркотических, психотропных веществ.

Во время заседания в суде исследовали вещественные доказательства, а именно, изъятые во время обыска в аптеке в феврале 2016 деньги, пишет sumy.today.

Видео, которое сняли правоохранители во время обыска, было опубликовано в ютубе.

 

Средства доставили в суд в двух опечатанных конвертах из «Приватбанка», куда они были переданы следователями на ответственное хранение. Защитники обвиняемой пересчитали их в зале суда, там находились нужные суммы. В одном оказалось 375 500 гривен, в другом - 75 000 долларов. Что интересно, после того, как деньги пересчитали, один из защитников Сергей Рыжов сверил номера купюр, которые принесли в суд для осмотра, с номерами, указанными в акте во время передачи денег банка. Как выяснилось, номера не совпали. То есть, сторона защиты подозревает, что деньги, которые доставили в суд - это не те, что изымали во время обыска в аптеке. После этого деньги были возвращены на хранение в «Приватбанк».

Следующее заседание по этому делу назначено на 2 апреля. Тогда планируют допрашивать свидетелей.

Право Нина Школьная Психотропные вещества

По тематике

На Сумщине накрыли психотропную лабораторию
02.03.2019 19:19

На Сумщине накрыли психотропную лабораторию

Работники полиции разоблачили организаторов лаборатории по изготовлению психотропных веществ....

Сумские таможенники нашли психотропы в поезде
13.02.2019 13:17

Сумские таможенники нашли психотропы в поезде

На российско-украинской границе сумские таможенники обнаружили незаконное перемещение лекарств....

На границе у россиянина нашли тысячу таблеток психотропного действия
23.10.2018 09:56

На границе у россиянина нашли тысячу таблеток психотропного действия

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили 1000 таблеток психотропного действия....

25.06.2018 09:28

В автомобиле молдаванина пограничники обнаружили патроны, старинные книги и психотропы

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...

22.05.2014 14:41

На Сумщине пограничники изъяли таблетки психотропного действия

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в трех случаях изъяли более ста таблеток психотропного действия.... 1

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.