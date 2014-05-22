В сумской суд принесли 75 000 долларов 25 февраля в Ковпаковском райсуде Сум рассматривали дело в отношении провизора одной из сумских аптек Нины Школьной, которую прокуратура обвиняет в использовании средств в размере 500 000 гривен, полученных от незаконного оборота наркотических, психотропных веществ.

Во время заседания в суде исследовали вещественные доказательства, а именно, изъятые во время обыска в аптеке в феврале 2016 деньги, пишет sumy.today.

Видео, которое сняли правоохранители во время обыска, было опубликовано в ютубе.

Средства доставили в суд в двух опечатанных конвертах из «Приватбанка», куда они были переданы следователями на ответственное хранение. Защитники обвиняемой пересчитали их в зале суда, там находились нужные суммы. В одном оказалось 375 500 гривен, в другом - 75 000 долларов. Что интересно, после того, как деньги пересчитали, один из защитников Сергей Рыжов сверил номера купюр, которые принесли в суд для осмотра, с номерами, указанными в акте во время передачи денег банка. Как выяснилось, номера не совпали. То есть, сторона защиты подозревает, что деньги, которые доставили в суд - это не те, что изымали во время обыска в аптеке. После этого деньги были возвращены на хранение в «Приватбанк».

Следующее заседание по этому делу назначено на 2 апреля. Тогда планируют допрашивать свидетелей.