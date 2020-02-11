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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23327

В Сумах поймали ворожку-мошенницу

Полиция задержала мошенницу, которая выманила у жительницы Сум деньги и золотые изделия.

Ею оказалась 30-летняя жительница города Белополье. Под видом снятия порчи она фактически заставила потерпевшую отдать ей 1200 гривен, 100 евро, золотые серьги и цепочку.

Напомним, что событие имело место в областном центре несколько дней назад. В полицию обратилась 32-летняя местная жительница с просьбой разыскать незнакомку, которая ввела ее в заблуждение. Потерпевшая рассказала, что к ней домой пришла молодая незнакомая женщина. Она начала жаловаться на свое бедственное положение, просила помощи деньгами или продуктами. А потом неожиданно завела разговор, что на хозяйке «порча» водой с покойника. И заверила, если не избавиться от проклятия, будут болеть и она, и родные. Для проведения обряда попросила деньги и золото.

Злоумышленница говорила так убедительно, что молодая женщина поверила и отдала 1200 гривен, 100 евро, золотые серьги и золотую цепочку. Та же, получив желаемое, пошла, якобы читать «очищающие молитвы» над украшениями и деньгами. О том, что ее обманули, женщина догадалась, когда поняла, что гостья уже не вернется.

Оперативники Сумского отдела полиции, проведя необходимые розыскные мероприятия, уже через двое суток установили личность мошенницы. Ею оказалась 30-летняя жительница города Белополье. У нее изъяли золотые серьги потерпевшей.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины полицейские проверяют задержанного к совершению аналогичных преступлений в области. За содеянное ей грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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