Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II

Для участі обов’язкова попередня реєстрація через гугл форму з повним заповненням анкети учасника https://forms.gle/CKBcGD6nSeakFPT17.
Після онлайн відбору на локації проведення відбудеться жеребкування.
Деталі за тел. 095-714-47-51.
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