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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09391

Из-за опасений коронавируса в Сумах китаянку положили на карантин

В понедельник вечером, 24 февраля, китаянку вместе с ее парнем, гражданином Турции, положили на карантин в инфекционное отделение четвёртой городской больницы.

Уже два дня в Сумах заседает областная противоэпидемическая комиссия, однако в областном и в городском управлениях здравоохранения пока комментариев не дают.

Из собственных источников стало известно, что китаянка прилетела в Украину со справкой о том, что в Китае она прошла месячный карантин, и она здорова. В Украину она летела через ОАЭ, Германию, приземлилась в Борисполе. Во всех этих аэропортах она также проходила обследование, и никаких признаков коронавируса у нее не было обнаружено.

Однако в Сумах приняли решение госпитализировать ее и ее парня, с которым она контактировала. Сегодня в 11:00 в кабинете у и.о. главы Сумской ОГА Ирины Купрейчик должно состояться очередное заседание областной противоэпидемической комиссии, журналистов на которое не приглашали, пишет Sumy.Today.

Общество Коронавирус

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