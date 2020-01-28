Из-за опасений коронавируса в Сумах китаянку положили на карантин

Уже два дня в Сумах заседает областная противоэпидемическая комиссия, однако в областном и в городском управлениях здравоохранения пока комментариев не дают.
Из собственных источников стало известно, что китаянка прилетела в Украину со справкой о том, что в Китае она прошла месячный карантин, и она здорова. В Украину она летела через ОАЭ, Германию, приземлилась в Борисполе. Во всех этих аэропортах она также проходила обследование, и никаких признаков коронавируса у нее не было обнаружено.
Однако в Сумах приняли решение госпитализировать ее и ее парня, с которым она контактировала. Сегодня в 11:00 в кабинете у и.о. главы Сумской ОГА Ирины Купрейчик должно состояться очередное заседание областной противоэпидемической комиссии, журналистов на которое не приглашали, пишет Sumy.Today.
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