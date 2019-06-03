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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на турнире по спортивной аэробике

22-24 февраля состоялся Всеукраинский турнир по спортивной аэробике среди юношей, юниоров и молодежи «Кубок Королева 2020».

Победителями и призерами стали воспитанники ДЮСШ «Спартак»:

Дети мини: Микулич Полина, Овдиенко Мария - I место;

Трио кадеты: Кунда Евгения, Губа Алина - I место;

Кадеты: Кунда Евгения, Губа Алина, Муравщик Елизавета, - I место;

Дэнс кадеты: Губа Алина, Кунда Евгения, Гадалка Виктория, Галета Ариана, Артюхова Дария - I место;

Степ кадеты: Артюхова, Гадалка Виктория, Галета Ариана, Губа Алина, Муравщик Елизавета, Бангоян София - III место.

Еще выступали спортсмены ДЮСШ №1:

Лихоузов Артем - индивидуальные выступления - 3 место;

Лихоузов Артем, Горун Кира - смешанные пары - 2 место;

Романенко Александра - группы мини - 1 место.

Тренеры - Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина, Великодная Екатерина, Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Романенко Юлия.

В общем зачете среди учеников Сумская область заняла 2 место.

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