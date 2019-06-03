Сумчане отличились на турнире по спортивной аэробике

Победителями и призерами стали воспитанники ДЮСШ «Спартак»:
Дети мини: Микулич Полина, Овдиенко Мария - I место;
Трио кадеты: Кунда Евгения, Губа Алина - I место;
Кадеты: Кунда Евгения, Губа Алина, Муравщик Елизавета, - I место;
Дэнс кадеты: Губа Алина, Кунда Евгения, Гадалка Виктория, Галета Ариана, Артюхова Дария - I место;
Степ кадеты: Артюхова, Гадалка Виктория, Галета Ариана, Губа Алина, Муравщик Елизавета, Бангоян София - III место.
Еще выступали спортсмены ДЮСШ №1:
Лихоузов Артем - индивидуальные выступления - 3 место;
Лихоузов Артем, Горун Кира - смешанные пары - 2 место;
Романенко Александра - группы мини - 1 место.
Тренеры - Фастов Андрей, Желдубовская Екатерина, Великодная Екатерина, Дубинская Оксана, Фастова Наталья, Романенко Юлия.
В общем зачете среди учеников Сумская область заняла 2 место.
12-14 декабря в Запорожье состоялся кубок Украины среди ДЮСШ и клубов по спортивной аэробике....
7 ноября во Дворце студенческого спорта СумГУ завершился кубок Украины среди школьников по спортивной аэробике....
6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....
6-7 ноября в Сумах пройдут традиционные соревнования «Sumy Aerobic Cup 2019»....
1 июня команда Сумской КДЮСШ №1 по спортивной аэробике приняла участие в открытом Всеукраинском турнире по спортивной аэробике в Вышгороде...