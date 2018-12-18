На Донбассе погиб житель Шостки

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога.
«После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 года проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной громады выражаю глубокие соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал. Склоняем головы перед памятью Героя», - говорится в сообщении.
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