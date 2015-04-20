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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50345

Сумские рекламщики засоряют город

Меняя рекламу на бигбордах, сотрудники рекламных агентств часто старую рекламу просто бросают на землю, не заботясь о ее уборке.

О таком случае на пр. Лушпы написала сумчанка Ольга Панфилова в Фейсбуке.

 

«А вот так выглядит то самое «говно на палочке» из детства, и я не про Арсения Петровича. Борд этот облазит месяцами, Яценюк увлеченно играет в игру лиц, но рекламщикам, которые владеют и обслуживают эту по..бень, а также отделу благоустройства эта ситуация безразлична. И вот эти клочья повсюду, даже на ни в чем не повинном абрикосе», - написала она.

P.S. На самом деле мы хотели написать другое слово (отличающееся всего на пару букв) в заголовке, но постеснялись…

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