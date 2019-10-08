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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:56452

На Сумщину с обысками приехали киевские следователи

Сегодня, 26 февраля, с полшестого утра у жителей Сумщины проводят обыски полицейские Главного следственного управления Нацполиции Украины.

В состав следственной группы, в соответствии с постановлением Главного следственного управления Нацполиции, включенные более 50 следователей, в том числе из Сумской области.

Как стало известно из постановлений Печерского райсуда Киева о разрешениях на обыски квартиры и двух автомобилей предпринимателя и известного в городе защитника бездомных животных Василия Воронина, следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, открытого еще 3 декабря прошлого года. Киевляне расследуют возможные факты незаконного производства и сбыта наркотиков организованной преступной группой, пишет Sumy.Today.

Что интересно, расследуя производства о наркотиках, столичные полицейские хотели получить разрешение на изъятие транспортных средств и денег, часть которых, как сказано в постановлении суда, якобы «направляется на пополнение так называемого «общака». Однако следственный судья в этой части ходатайство отказал следователю из-за необоснованности и отсутствие конкретики.

По данным Sumy.Today, обыски проводят у более десятка жителей Сумщины, которых правоохранители называют «криминальными авторитетами». Однако о подозрении в совершении какого-либо преступления, пока никому не сообщается. Те, у кого проводят обыски связывают их с переводом Вадима Дзюбинского на должность начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Напомним: полгода назад подчиненные Вадима Дзюбинского без санкции суда провели 11 обысков у этих же людей под предлогом розыска машины жены старшего оперуполномоченного Сумского отдела полиции Артура Кудаковского. Тогда у мотогонщика Дмитрия Ткаченко были изъяты три мотоцикла и три квадроцикла, которые не имели никакого отношения к похищенному у жены полицейского авто. Более того, по словам Дмитрия Ткаченко, три квадроцикла были зарегистрированы на Федерацию мотоспорта Украины, членом которой он является. Все это Дмитрий Ткаченко назвал местью со стороны именно Вадима Дзюбинского, который 5 лет назад, работая в УБОПе, уже пытался привлечь Ткаченко к ответственности, но безуспешно. После этого Вадим Дзюбинский работал в Киеве в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, а вернувшись в Сумы, по мнению Дмитрия Ткаченко пытался «подзаработать» на нем. Мотоциклы Дмитрий Ткаченко тогда вернул через суд.

К слову, автомобиль жены старшего оперуполномоченного Артура Кудаковского до сих пор не нашли, сообщили сегодня Sumy.Today в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Сумщины.

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