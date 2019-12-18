В сумских троллейбусах и автобусах будут ловить «зайцев»

В течение месяца выявлять «зайцев» контролерам будут помогать административно-управленческий персонал предприятия.
КП «Электроавтотранс» напоминает пассажирам, что, согласно действующему законодательству, оплатить проезд необходимо в течение одной остановки; сохранять билет нужно до конца поездки и ни в коем случае не возвращать его водителю / кондуктору, ведь возможность его повторной реализации может спровоцировать водителя / кондуктора на нарушение законодательства и незаконное обогащение; показывать документы, дающие право на льготный проезд, в развернутом виде.
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