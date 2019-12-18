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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01538

В сумских троллейбусах и автобусах будут ловить «зайцев»

КП «Электроавтотранс» проводит месячник противодействия безбилетному проезду пассажиров в коммунальном общественном транспорте.

В течение месяца выявлять «зайцев» контролерам будут помогать административно-управленческий персонал предприятия.

КП «Электроавтотранс» напоминает пассажирам, что, согласно действующему законодательству, оплатить проезд необходимо в течение одной остановки; сохранять билет нужно до конца поездки и ни в коем случае не возвращать его водителю / кондуктору, ведь возможность его повторной реализации может спровоцировать водителя / кондуктора на нарушение законодательства и незаконное обогащение; показывать документы, дающие право на льготный проезд, в развернутом виде.

Право Зайцы КП «Электроавтотранс»

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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