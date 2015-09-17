Информация для сумчан: Кабмин утвердил социальные стипендии Кабинет министров Украины утвердил социальные стипендии студентам на линии соприкосновения и другим группам населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

Он отметил, что размер стипендии составляет:

- для студентов учреждений профессионального перед высшим образованием - 890 гривен;

- для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;

- для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли. Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.