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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15123

Информация для сумчан: Кабмин утвердил социальные стипендии

Кабинет министров Украины утвердил социальные стипендии студентам на линии соприкосновения и другим группам населения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

Он отметил, что размер стипендии составляет:

- для студентов учреждений профессионального перед высшим образованием - 890 гривен;

- для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;

- для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли. Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

Общество Стипендии

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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