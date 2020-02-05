Маленьких сумчан запрошують на дитячу суботу в книгарні «Є» Книгарня «Є» запрошує дітей віком 5-8 років та їхніх батьків на читання книжки Торбена Кульмана «Армстронг» («Видавництво Старого Лева») та майстер-клас зі створення ракети. Захід відбудеться 29 лютого. Початок – об 11:00.

Попередня реєстрація за номером 066 424 47 68 (Наталія).

Відважне Мишеня захотіло довести усім мишам, що Місяць — то зовсім не сир. Проте його відкриття нікому не були цікаві. Що ж, Мишеня так просто не здається. Воно вирішує збудувати собі космічний корабель та стати першим Мишеням, яке висадиться на Місяці. Та чи вдасться це йому? Дізнаємося це разом з учасниками читань, а після прочитання книжки створимо власну паперову ракету.