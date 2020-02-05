Маленьких сумчан запрошують на дитячу суботу в книгарні «Є»

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Відважне Мишеня захотіло довести усім мишам, що Місяць — то зовсім не сир. Проте його відкриття нікому не були цікаві. Що ж, Мишеня так просто не здається. Воно вирішує збудувати собі космічний корабель та стати першим Мишеням, яке висадиться на Місяці. Та чи вдасться це йому? Дізнаємося це разом з учасниками читань, а після прочитання книжки створимо власну паперову ракету.
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