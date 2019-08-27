Тростянецкая ОТГ первая в рейтинге способных громад Эксперты программы «U-LEAD с Европой» и проекта SKL International разработали рейтинг за 2019 год, оценив финансовые показатели бюджетов 806 ОТГ.

Группа 1 - более 15 тыс. жителей. Лучший показатель в Сумской области - у Тростянецкой ОТГ – 1-е место из 95 ОТГ. Еще в этой группе можно увидеть Краснопольскую ОТГ – 34-е место и Кролевецкую ОТГ – 46-е место.

Группа 2 - от 10 до 15 тыс. Жителей. Лучший показатель по области у Чернетчинской ОТГ – 10-е место из 128 ОТГ. 71-я позиция у Николаевской ОТГ Белопольского района и 83-е - у Бурынской ОТГ.

Группа 3 - от 5 до 10 тыс. жителей. Лучший показатель у Хотинский ОТГ – 32-е место из 268 ОТГ. Также в этой категории Николаевская ОТГ Сумского района на 35-м месте, Боромлянская ОТГ – 49-е место, Березовская ОТГ – 66-е место, Степановская ОТГ – 73-е место, Дружбовская ОТГ – 94-е место, Дубовязовская ОТГ – 130-е место, Нижнесыроватская ОТГ – 138-е место, Недригайловская ОТГ – 176-е место, Верхнесыроватская ОТГ – 201-е место, Кириковская ОТГ – 225-е место, Грунская ОТГ – 245-е место.

Группа 4 - менее 5 тыс. жителей. Лучший показатель - у Камышанской ОТГ – 18-е место из 288. В этой группе и Бездрицкая ОТГ на 37-м месте, Бочечковская ОТГ – 68-е место, Новослободская ОТГ – 85-е место, Знобь-Новгородская ОТГ - 87-е место, Миропольская ОТГ – 101-е место, Андрияшевское ОТГ – 106-е место, Шалыгинская ОТГ – 157-е место, Вильшанская ОТГ – 165-е место, Чупаховская ОТГ – 189-е место и Коровинская ОТГ – 221-е место из 288.

Группа 5 - ОТГ-города областного значения. Шостинская ОТГ - на 18-м месте из 27.