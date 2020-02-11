В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео) Сегодня, 26 февраля, в Киеве под Офисом Президента мужчина поджег себя, предварительно облив себя одеколоном.

В тот момент там проходил митинг медиков рядом появились активисты еще одной акции.

Пока не известно, кто они и чего требовали, но на плакатах у них было написано «Віддати стадіон громаді!». В какой-то момент из толпы выскочил мужчина, который горел. Предварительно, он поджег себя сам, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Окружающим удалось быстро потушить огонь на мужчине. Пострадавшего окружили правоохранители, ему оказывают первую помощь. К счастью, никто вокруг не пострадал.

Мужчина, который пытался совершить самосожжение, представился Александром из села Новоивановка Сумской области. Он сказал, что он не нарушал закон и никому своими действиями не угрожал. А просто пытался привлечь к себе внимание и протестует против земельной реформы.

Отметим, что сегодня медики Украины со всех регионов вышли на Майдан против ликвидации больниц и урезания зарплат. После чего они пошли к Кабмину, а потом — к Офису президента.