Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:08463

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)

Сегодня, 26 февраля, в Киеве под Офисом Президента мужчина поджег себя, предварительно облив себя одеколоном.

В тот момент там проходил митинг медиков рядом появились активисты еще одной акции.

Пока не известно, кто они и чего требовали, но на плакатах у них было написано «Віддати стадіон громаді!». В какой-то момент из толпы выскочил мужчина, который горел. Предварительно, он поджег себя сам, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Окружающим удалось быстро потушить огонь на мужчине. Пострадавшего окружили правоохранители, ему оказывают первую помощь. К счастью, никто вокруг не пострадал.

Мужчина, который пытался совершить самосожжение, представился Александром из села Новоивановка Сумской области. Он сказал, что он не нарушал закон и никому своими действиями не угрожал. А просто пытался привлечь к себе внимание и протестует против земельной реформы.

Отметим, что сегодня медики Украины со всех регионов вышли на Майдан против ликвидации больниц и урезания зарплат. После чего они пошли к Кабмину, а потом — к Офису президента.

Право Земельная реформа Самосожжение
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.