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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57539

Сумские депутаты случайно узаконили незаконный киоск

Сегодня, 26 февраля, на сессии Сумского горсовета рассматривали два проекта решения о незаконном киоске на пр. Лушпы, 12/1.

В зал вынесли два проекта – «О предоставлении ООО «Рустам-Групп» разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, проспект Михаила Лушпы, 12/1» и «Об отказе ООО «Рустам-Групп» в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, проспект Михаила Лушпы, 12/1». Этот тот мини-магазин, который без разрешения установили еще летом и уже несколько месяцев как работает. Мэр Сум Александр Лысенко обещал снести его в законном порядке.

За первый проект проголосовали 23 депутата (необходимый минимум - 22). Однако оказалось ,что два депутат от фракции «Европейская солидарность» проголосовали «за» ошибочно. Это выяснилось спустя некоторое время. Глава фракции Дмитрий Лантушенко попросил отозвать эти голоса или переголосовать проект решения. Однако в регламенте работы горсовета нет такого пункта, как отзыв голоса. К тому же за повторное рассмотрение не нашлось достаточного количества голосов. А вот второй проект решения не набрал необходимого количества голосов – всего 17 (1 – от «Батькивщины», 9 – от «ЕС», 0 – от «Самопомочи», 3 – от «За Украину!», 1 – от «Свободы», 0 – от «Оппозиционного блока», 3 - внефракционных).

Получается, что самая большая промэрская фракция голосовала за незаконные киоски и не захотела голосовать против.

В итоге решили предложить мэру заветировать этот вопрос, а не подписывать.

Право Незаконный МАФ

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