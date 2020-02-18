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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3272

В Сумах пройдет чемпионат области по футзалу

Состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата Сумской области по футзалу.

Судьбой жребия были сформированы следующие группы:

Группа А: LexVSK-Сумбуд (Сумы), Десна (Очкино, Середина-Будский район), Carlsberg Group (Недригайлов).

Группа B: CompService (Сумы), Диброва (Дубовичи, Кролевецкий район), Явор (Краснополье).

Группа С: Агросвит (Белополье), ВЧ-3022 (Шостка), ФК Недригайлов (Недригайлов).

Группа D: Технология (Сумы), Велетень (Глухов), Ярославна (Путивль)

Расписание матчей субботы:

12.00 LexVSK-Сумбуд - Carlsberg Group

12.35 CompService - Явор

13.10 Десна - LexVSK-Сумбуд

13.45 Явор - Диброва

14.20 Carlsberg Group - Десна

14.55 Диброва - CompService

15.30 Технология - Велетень

16.05 Ярославна - Технология

16.40 ФК Недригайлов - ВЧ-3022

17.15 Велетень - Ярославна

17.50 ВЧ-3022 - Агросвит

18.25 Агросвит - ФК Недригайлов

Игра будет состоять из двух таймов по 15 минут (последняя минута второго тайма «чистая»). По результатам первого этапа будет сформирована Высшая и Первая лига. Два лучших первых места автоматически попадают в ½ финала Высшей лиги, а два других победителя групп и две лучшие вторые команды из четырех групп сыграют в ¼ финала. По такому же принципу будет сформирована и Первая лига. Третьи места сыграют ¼ финала Первой лиги, после чего победители в ½ финала сойдутся с командами, которые заняли вторые места в группе и не попавшие в Высшую лигу, сообщает пресс-служба АФС.

Матчи плей-офф запланированы на воскресенье и начнутся в 9:00.

Место проведения: Легкоатлетический манеж СумГУ.

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