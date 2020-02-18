В Сумах пройдет чемпионат области по футзалу

Судьбой жребия были сформированы следующие группы:
Группа А: LexVSK-Сумбуд (Сумы), Десна (Очкино, Середина-Будский район), Carlsberg Group (Недригайлов).
Группа B: CompService (Сумы), Диброва (Дубовичи, Кролевецкий район), Явор (Краснополье).
Группа С: Агросвит (Белополье), ВЧ-3022 (Шостка), ФК Недригайлов (Недригайлов).
Группа D: Технология (Сумы), Велетень (Глухов), Ярославна (Путивль)
Расписание матчей субботы:
12.00 LexVSK-Сумбуд - Carlsberg Group
12.35 CompService - Явор
13.10 Десна - LexVSK-Сумбуд
13.45 Явор - Диброва
14.20 Carlsberg Group - Десна
14.55 Диброва - CompService
15.30 Технология - Велетень
16.05 Ярославна - Технология
16.40 ФК Недригайлов - ВЧ-3022
17.15 Велетень - Ярославна
17.50 ВЧ-3022 - Агросвит
18.25 Агросвит - ФК Недригайлов
Игра будет состоять из двух таймов по 15 минут (последняя минута второго тайма «чистая»). По результатам первого этапа будет сформирована Высшая и Первая лига. Два лучших первых места автоматически попадают в ½ финала Высшей лиги, а два других победителя групп и две лучшие вторые команды из четырех групп сыграют в ¼ финала. По такому же принципу будет сформирована и Первая лига. Третьи места сыграют ¼ финала Первой лиги, после чего победители в ½ финала сойдутся с командами, которые заняли вторые места в группе и не попавшие в Высшую лигу, сообщает пресс-служба АФС.
Матчи плей-офф запланированы на воскресенье и начнутся в 9:00.
Место проведения: Легкоатлетический манеж СумГУ.
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