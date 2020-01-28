В Сумах перестраховались с китаянкой, отправив ее в инфекционку Студентка из Китая находится на обсервации в инфекционном отделении 4-й городской больницы г. Сумы. Никаких признаков коронавируса у нее не обнаружено.

Об этом во время заседания временной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при облгосадминистрации сообщил заместитель главы ОГА Иван Боршош.

По его словам, гражданка Китая вылетела из провинции Хинань, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Она летела через Германию, где проходила обследование, в Борисполь, где также был осмотр.

«Обследование врачей не подтверждают у нее никаких признаков заболевания. Тем не менее, во избежание паники, ей и ее парню, гражданину Турции, было предложено переждать 14-дневный обсервационный период в инфекционном отделении четвёртой городской больницы г. Сумы. Они добровольно согласились на обсервацию. Их поместили в боксированную палату, где они сегодня находятся в условиях, определенных Министерством здравоохранения Украины», - отметил начальник управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

В ближайшие дни еще 5 студентов должны были прилететь из Китая. Как сообщил ректор Сумского государственного педагогического университета Юрий Лянной, с ними связались и рекомендовали приехать на учебу позже. Пока эти студенты сдали билеты и ждут распоряжения, когда им приехать на учебу.

Ректор Сумского аграрного университета Владимир Ладыка отметил, что пока не планируется приезд студентов из Китая. Все те, кто должен приезжать, переведены на индивидуальный график, никаких проблем у них не будет из-за прерывания обучения. По студентке, которая находится на обсервации, то она приехала несмотря на предостережения руководства университета, к своему парню».

«Выяснился также тот факт, что на руках у этой китаянки была справка, выданная на территории Китая, что она может покинуть территорию Китая и поехать на учебу, - рассказал Владимир Ладыка. - К тому же, на территории провинции Хинань, где проживала студентка, не зарегистрировано ни одного случая коронавируса».

Замглавы облгосадминистрации Иван Боршош подчеркнул, что все эти меры являются превентивными, ведь все ответственные структуры в области работают на опережение.

В частности, определены опорные медицинские базы для возможной госпитализации лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это Сумская городская и областная детские больницы, Сумская городская больница № 4 и областная инфекционная больница. Также подобные отделения определенные во всех городах областного значения.

Работают в усиленном режиме профильные подразделения облгосадминистрации, пограничники, работники Нацполиции, Госпродпотребслужбы в Сумской области. Определенная база обсервации.

Сейчас на территории области нет лиц, у которых было бы диагностированы заболевания коронавирусом, или характерные симптомы.

В частности, по словам начальника Сумского пограничного отряда Николая Романчука, в области создана специальная ситуационная группа, в состав которой вошли специалисты пограничного контроля, охраны здоровья. Ситуационная группа круглосуточно отслеживает информацию из пунктов пропуска. Пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину. Также на пунктах контроля либо будет машина скорой помощи, или будет определено временное место пребывания вероятно инфицированных лиц.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко добавил, что управление совместно с областным Департаментом образования и науки будет осуществлять разъяснительную работу в школах и детсадах.

Иван Боршош подчеркнул, что координирует этот вопрос на Сумщине областное управление здравоохранения совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области.