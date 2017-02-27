В Сумах помянули погибшего героя АТО

Общаясь с родными защитника страны, заместитель городского Алена Дмитревская выразила им слова сочувствия и заверила в поддержке руководства города.
«Горько осознавать, что от нас уходят лучшие. Артур Абрамитов в числе тех, чьи имена никогда не сотрутся из памяти благодарных потомков. Он встал на защиту родной страны и будущего украинского народа, - все мы сочувствуем тяжелой потере семьи и всех, кто его знал. Вечная светлая память защитнику и благодарность каждого из нас за возможность иметь будущее в независимой стране, жить свободно на своей родной земле», - сказала Алена Дмитревская.
Присутствующие почтили погибшего минутой молчания и возложили цветы к его могиле.
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