Сумской медицине нужно 1,3 млрд грн

«Сумская ОГА говорит, что им нужно от правительства 1 млрд. 316 млн. грн., чтобы вступить во второй этап реформы здравоохранения с 1 апреля 2020 года. НСЗУ делает прогноз, что дефицит бюджета здравоохранения Сумской области - в пределах 310 млн. грн. Тоже астрономическая сумма, которую должны добавить областной и местные бюджеты громад Сумской области. Правительство рассчитывает на тупик и безотказность органов местного самоуправления в предоставлении медпомощи из-за политической ответственности мэров перед людьми. Возможно, кое-кто предполагает, что местные громады за небольшие деньги будут работать на политическую репутацию нынешних реформаторов от здравоохранения в правительстве и Верховной Раде, а они будут заниматься дискредитацией ОТГ. Это еще более ошибочные ожидания.
Разговоры о возможном расторжении договора с больницами со стороны НСЗУ является крайней опцией, которую никто никогда не сделает. По политическим причинам. Единственным рычагом влияния на больницы остаются правоохранительные органы. А это приведет к тому, что лучшие специалисты из опорных КНП будут переходить в частный сектор. Поэтому то, что общая сеть учреждений здравоохранения в Сумской области 2020 года кардинально изменится - это факт. Выживут те громады и их больницы, которые понимают важность преобразований, и все делали, чтобы максимально до этой даты подготовиться», - написал она на своей странице в Фейсбуке.
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