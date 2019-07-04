Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11300

Сумской медицине нужно 1,3 млрд грн

Экс-директор Сумского Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко опубликовал в соцсети пост о медицинских перспективах Сумщины.

«Сумская ОГА говорит, что им нужно от правительства 1 млрд. 316 млн. грн., чтобы вступить во второй этап реформы здравоохранения с 1 апреля 2020 года. НСЗУ делает прогноз, что дефицит бюджета здравоохранения Сумской области - в пределах 310 млн. грн. Тоже астрономическая сумма, которую должны добавить областной и местные бюджеты громад Сумской области. Правительство рассчитывает на тупик и безотказность органов местного самоуправления в предоставлении медпомощи из-за политической ответственности мэров перед людьми. Возможно, кое-кто предполагает, что местные громады за небольшие деньги будут работать на политическую репутацию нынешних реформаторов от здравоохранения в правительстве и Верховной Раде, а они будут заниматься дискредитацией ОТГ. Это еще более ошибочные ожидания.

Разговоры о возможном расторжении договора с больницами со стороны НСЗУ является крайней опцией, которую никто никогда не сделает. По политическим причинам. Единственным рычагом влияния на больницы остаются правоохранительные органы. А это приведет к тому, что лучшие специалисты из опорных КНП будут переходить в частный сектор. Поэтому то, что общая сеть учреждений здравоохранения в Сумской области 2020 года кардинально изменится - это факт. Выживут те громады и их больницы, которые понимают важность преобразований, и все делали, чтобы максимально до этой даты подготовиться», - написал она на своей странице в Фейсбуке.

Общество Медреформа

По тематике

Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи
25.02.2020 16:17

Сумчане без деклараций с «первичкой» весной останутся без бесплатной специализированной медицинской помощи

Отдел здравоохранения напоминает о том, что с 1 апреля получить специализированную медицинскую помощь бесплатно можно будет только по направлению врача...

05.02.2020 14:35

За январь заведения «первички» Сумщины получили от Национальной службы здоровья Украины 41 млн гривен

Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, в области 71 заведение заключило договора с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинской...

Только 78% специализированных медучреждений Сумщины готовы к подписанию контрактов с НСЗУ
23.01.2020 13:05

Только 78% специализированных медучреждений Сумщины готовы к подписанию контрактов с НСЗУ

Об этом сообщили во время брифинга по подготовке Сумской области ко второй волне медицинской реформы с участием представителей Национальной службы...

30.08.2019 17:59

На Сумщине продолжается реформирование медучреждений вторичного уровня

По оперативным данным, в системе e-Hеalth зарегистрирован 21 заведение вторичного уровня из 29 (72,4%) и 18 врачей....

04.07.2019 17:20

На Сумщине началась автономизация заведений вторичного и третичного уровня медицины

Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, принято решение сессий местных советов об автономизации 27 заведений вторичного уровня из 29 (93%)...

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
Вчера 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
Вчера 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
Вчера 08:36
В Сумах домонтировали «черный квадрат»
Сегодня 13:29
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виктора Мирошниченко (фото)
Сегодня 13:04
В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы
Сегодня 12:47
Определился зимний чемпион Сумщины по футболу
Сегодня 12:13
Сумские студенты крупно проиграли в Харькове
Сегодня 11:35
В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)
Сегодня 11:21
На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы
Сегодня 11:11
В Конотопской РГА «подарили» подрядчику треть миллиона гривен
Сегодня 10:55
Сумской медицине нужно 1,3 млрд грн
Сегодня 10:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.