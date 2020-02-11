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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22167

Апелляционный суд отменил приговор, которым сумчанина, обвиняемого в убийстве тестя, освободили от наказания

В марте прошлого года мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с женой. Чтобы прекратить конфликт и защитить дочь, в комнату вошел отец женщины. Обвиняемый нанес тестю удар кулаком в область подбородка. Пострадавший упал и ударился теменной частью головы об пол. Получив закрытую травму костей черепа и головного мозга, мужчина через несколько дней умер.

Приговором Заречного районного суда г. Сумі лицо было признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст.75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) местный суд освободил мужчину от наказания, установил испытания с испытательным сроком на два года и положил на него ряд обязанностей, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

С таким решением не согласился прокурор и подал апелляционную жалобу. По его мнению, суд первой инстанции неправильно применил закон Украины об уголовной ответственности и освободил мужчину от отбывания наказания. Назначено наказание слишком мягким и не соответствует тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда отменила приговор местного суда в части освобождения обвиняемого от отбывания назначенного наказания. И приняла новый, которым лицо признала виновной и приговорила к 3 годам ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины. В своем решении суд апелляционной инстанции отметил, что местный суд нарушил требования уголовного закона Украины, не учел всех обстоятельств уголовного производства, безосновательно применил к обвиняемому действие ст.75 УК Украины и освободил его от отбывания наказания с испытанием, сообщает сайт суда.

Право Убийство

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