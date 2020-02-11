Апелляционный суд отменил приговор, которым сумчанина, обвиняемого в убийстве тестя, освободили от наказания

Приговором Заречного районного суда г. Сумі лицо было признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст.75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) местный суд освободил мужчину от наказания, установил испытания с испытательным сроком на два года и положил на него ряд обязанностей, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.
С таким решением не согласился прокурор и подал апелляционную жалобу. По его мнению, суд первой инстанции неправильно применил закон Украины об уголовной ответственности и освободил мужчину от отбывания наказания. Назначено наказание слишком мягким и не соответствует тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого.
Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей Сумского апелляционного суда отменила приговор местного суда в части освобождения обвиняемого от отбывания назначенного наказания. И приняла новый, которым лицо признала виновной и приговорила к 3 годам ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК Украины. В своем решении суд апелляционной инстанции отметил, что местный суд нарушил требования уголовного закона Украины, не учел всех обстоятельств уголовного производства, безосновательно применил к обвиняемому действие ст.75 УК Украины и освободил его от отбывания наказания с испытанием, сообщает сайт суда.
Сумской местной прокуратурой утверждено и 26 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчину, который лишил жизни риэлтора....
К 9 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина за убийство сожительницы, сообщает пресс-служба прокуратуры области....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве одного человека и покушении на убийство другого....
По ходатайству прокуратуры взят под стражу без права на залог подозреваемый в убийстве мужчины с инвалидностью....
25-летний житель Шостки во время драки в местном кафе нанес ножевые ранения двум посетителям заведения и убежал. В результате чего...