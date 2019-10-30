В Сумах со 100-летним юбилеем поздравляли ветерана-пограничника 26 февраля отмечает свой 100-летний день рождения сумчанин, ветеран-пограничник Григорий Батурин.

В этот день, кроме родных, юбиляра поздравили представители городских властей.

Со знаменательной датой юбиляра поздравили заместитель мэра Алена Дмитревская, заместитель директора департамента социальной защиты населения Алла Котляр и директор городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня» Инна Галиченко.

Юбиляр родился в Казахстане. Там же закончил «восьмилетку», в 1940 году был призван в армию. Учился в Саратовском военном училище медицинского отдела, получил звание младшего лейтенанта медицинской службы. Проходил службу в Забайкальском пограничном округе. В 1941-1943 годах воевал на Западном фронте, имел звание младшего сержанта-командира отдела связи. Служил в Кизильском пограничном отряде на границе с Монголией. Далее был переведен в Туркменский пограничный округ - Бахарден Ашхабадской области. В 1969 году уволился в запас в звании майора медицинской службы и переехал с семьей в Сумы, где до 1997 года работал медбратом на спасательной станции.

Почтенный сумчанин имеет ряд государственных наград: орден Богдана Хмельницкого III степени и Почетную награду начальника Сумского пограничного отряда.

Приветствуя именинника, почетные гости желали долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного уюта и радости от детей, внуков и правнуков.