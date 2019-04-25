Завтра пройдет сессия Сумского областного совета

Теперь дата проведения пленарного заседания сессии назначена на 28 февраля. Оно начнется в 11.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.
На рассмотрение областного совета вынесены вопросы: О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год»; О прекращении пользования и закрепление имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков городов Сумской области; О внесении изменений и дополнений в перечень объектов недвижимости общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области; О безвозмездной передаче имущества из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области; О внесении изменений в План деятельности Сумского областного совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2020 год; имущественные и кадровые вопросы.
Также депутатам предложат поддержать ряд обращений: Об обращении в Кабинет Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства социальной политики Украины о необходимости безотлагательного решения неотложных проблем в области здравоохранения; Об обращении к Президенту Украины, Секретаря Совета национальной безопасности Украины, главе Службы безопасности Украины о рисках кодирования телевизионного спутникового сигнала; Об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинета Министров Украины и Президента Украины относительно недопущения сужения трудовых прав граждан Украины и нивелирования профсоюзного движения; Об обращении к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины о необходимости решения проблемных вопросов дорожной отрасли и выделение средств на ремонт автомобильных дорог Сумской области; Об обращении в Кабинет Министров Украины об увеличении бюджетных расходов на финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в Государственном бюджете на 2020 год и распределения средств по определенным направлениям; Об обращении к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно необходимости проведения земельного референдума и широкого общественного обсуждения внедрения земельной реформы.
Напомним: дату сессии уже переносят второй раз. Оба раза из-за облгосадминистрации, которая не подготовила необходимые проекты решений.
Сегодня, 21 февраля, пленарное заседание сессии областного совета не состоялось....
На 24 января назначено пленарное заседание тридцать второй сессии Сумского областного совета седьмого созыва....
Изменена дата проведения пленарного заседания 28-ой сессии Сумского областного совета....
Глава Сумского облсовета Владимир Токарь созывает 28-ую сессии Сумского областного совета на 19 июля....
Пленарное заседание сессии планируется провести 17 мая в 10 часов в помещении административного здания Сумского областного совета....