Завтра пройдет сессия Сумского областного совета Глава Сумского областного совета Владимир Токарь возобновил действие распоряжения от 05.02.2020 № 8 «О созыве тридцать третьей сессии областного совета седьмого созыва» (с изменениями распоряжение от 11.02.2020 № 9 «Об изменении даты проведения тридцать третьей сессии областного совета седьмого созыва»).

Теперь дата проведения пленарного заседания сессии назначена на 28 февраля. Оно начнется в 11.00 в помещении административного здания Сумского областного совета.

На рассмотрение областного совета вынесены вопросы: О внесении изменений в решение Сумского областного совета от 24.01.2020 «Об областном бюджете Сумской области на 2020 год»; О прекращении пользования и закрепление имущества общей собственности территориальных громад сел, поселков городов Сумской области; О внесении изменений и дополнений в перечень объектов недвижимости общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области; О безвозмездной передаче имущества из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Сумской области; О внесении изменений в План деятельности Сумского областного совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2020 год; имущественные и кадровые вопросы.

Также депутатам предложат поддержать ряд обращений: Об обращении в Кабинет Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства социальной политики Украины о необходимости безотлагательного решения неотложных проблем в области здравоохранения; Об обращении к Президенту Украины, Секретаря Совета национальной безопасности Украины, главе Службы безопасности Украины о рисках кодирования телевизионного спутникового сигнала; Об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинета Министров Украины и Президента Украины относительно недопущения сужения трудовых прав граждан Украины и нивелирования профсоюзного движения; Об обращении к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины о необходимости решения проблемных вопросов дорожной отрасли и выделение средств на ремонт автомобильных дорог Сумской области; Об обращении в Кабинет Министров Украины об увеличении бюджетных расходов на финансовую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в Государственном бюджете на 2020 год и распределения средств по определенным направлениям; Об обращении к Президенту Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно необходимости проведения земельного референдума и широкого общественного обсуждения внедрения земельной реформы.

Напомним: дату сессии уже переносят второй раз. Оба раза из-за облгосадминистрации, которая не подготовила необходимые проекты решений.