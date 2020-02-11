В Сумах будут судить мужчину за убийство риэлтора

Напоминаем, что событие произошло 22 ноября 2019 года в г. Сумы. В полицию в 19.00 обратился сумчанин, который сообщил, что его жена с обеда не выходит на связь. Женщина работает риэлтором. Когда он приехал к ней на работу, помещение, которое находится на ул. Ильинская, было закрыто снаружи, однако через окно он увидел внутри разбросаны вещи. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами шеи и головы. Медики насчитали на теле потерпевшей 26 порезов, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В ходе следствия было установлено мужчину, который 20 ноября 2019 года заключил с потерпевшей договор на аренду жилья. Когда он пришел на допрос, заметно нервничал, а когда ему предложили пройти исследование на полиграфе, то признался в убийстве.
По словам задержанного, риэлтор дала ему несколько телефонных номеров и адресов, по которым якобы сдавалось жилье. Однако квартиры уже были заняты. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть ему 400 грн, которые заплатил за услугу. Женщина отказалась. По словам задержанного, именно эти деньги и стали «камнем преткновения» в их разговоре. Разъяренный мужчина достал нож и нанес женщине множественные удары. Офис замкнул взятыми со стола ключами. С собой мужчина также прихватил и сумку потерпевшей.
«Сразу после совершения преступления обвиняемый пошел на ул. Белопольское шоссе, где спустился к берегу Псла. Убедившись в отсутствии посторонних лиц, мужчина забрал из сумки 405 грн. Другие вещи, а также нож выбросил в реку.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО», - рассказал заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Роман Удовиченко.
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