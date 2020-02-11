Суд избрал меру пресечения депутату Шосткинского горсовета, подозреваемому во взяточничестве

Его подозревают в получении неправомерной выгоды в размере почти 46 тыс. грн. (ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) за реализацию пороха без соответствующих разрешений и документов. Защитник подозреваемого просил суд применить к его подзащитному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. По его словам, подозреваемый не совершал никаких правонарушений, так как завод «Импульс» не производит пороха. Кроме этого, он ухаживает за больной матерью, а риски препятствования и уклонения от следствия у него отсутствуют, пишет sumy.today.
«Я работаю в этой должности с 2001 года и никакого отношения к реализации пороха не имею. Кроме того, завод порох вообще не реализует», - заявил в суде подозреваемый Вячеслав Медвидь. По его словам, к нему действительно обращались люди по поводу покупки пороха, и он порекомендовал обратиться к шосткинской фирме «Сильвер», которая и занимается реализацией пороха.
Следственный судья приняла решение выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 апреля с возможностью внесения залога в размере 105 100 гривен.
Также на завтра, 27 февраля, назначили рассмотрение ходатайства об аресте имущества подозреваемого.
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