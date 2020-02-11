Жителя Сумщины, который поджег себя под Офисом президента, оперируют в ожоговом центре (видео) Мужчину, который устроил самоподжог перед Офисом президента, зовут Александр Бурлаков, он из Сумской области.

Говорит, поджег себя из-за земельных проблем в селе Новоивановка, что на Сумщине, говорится в сюжете ТСН.

«Земля, которую украл сельский совет вместе с кадастром. Нам не дали паи, документы украли», - жалуется он.

В сельсовете говорят, что речь идет о 700 гектарах, которые не принадлежат громаде, а находятся в государственной собственности. Сейчас земля в аренде у частного предприятия до 2023 года. На паи претендуют примерно 15 человек, среди них Александр Бурлаков.

«По закону эта земля не распаевывается», - уверяет Гуриновский сельский голова Иван Глушко.

Скорая помощь прибыла к Офису президента примерно через 15 минут после самоподжога. В офисе подчеркнули, что Александр Бурлаков не принимал участия ни в одном пикете. Его отвезли в Киевский ожоговый центр. Врач сообщил ТСН, что пациент находится в операционной.

«Тяжелое состояние, сейчас в операционной. Это то, что я могу сказать», - прокомментировал врач Анатолий Воронин.

Только после операции будет понятно, насколько тяжелые ожоги он причинил себе самоподжегом.

Как сообщалось ранее, пока под АП митинговали медики, мужчина облился бензином, поджег себя и побежал. Его потушили участники акции.