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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31325

Жителя Сумщины, который поджег себя под Офисом президента, оперируют в ожоговом центре (видео)

Мужчину, который устроил самоподжог перед Офисом президента, зовут Александр Бурлаков, он из Сумской области.

Говорит, поджег себя из-за земельных проблем в селе Новоивановка, что на Сумщине, говорится в сюжете ТСН.

«Земля, которую украл сельский совет вместе с кадастром. Нам не дали паи, документы украли», - жалуется он.

В сельсовете говорят, что речь идет о 700 гектарах, которые не принадлежат громаде, а находятся в государственной собственности. Сейчас земля в аренде у частного предприятия до 2023 года. На паи претендуют примерно 15 человек, среди них Александр Бурлаков.

«По закону эта земля не распаевывается», - уверяет Гуриновский сельский голова Иван Глушко.

Скорая помощь прибыла к Офису президента примерно через 15 минут после самоподжога. В офисе подчеркнули, что Александр Бурлаков не принимал участия ни в одном пикете. Его отвезли в Киевский ожоговый центр. Врач сообщил ТСН, что пациент находится в операционной.

«Тяжелое состояние, сейчас в операционной. Это то, что я могу сказать», - прокомментировал врач Анатолий Воронин.

Только после операции будет понятно, насколько тяжелые ожоги он причинил себе самоподжегом.

Как сообщалось ранее, пока под АП митинговали медики, мужчина облился бензином, поджег себя и побежал. Его потушили участники акции.

Общество Самоподжог

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