Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы

Сборная Украины, в отличие от других команд, заявилась сильнейшим составом. Уже в первый день, когда и мужчины, и женщины бежали суперспринт, наши завоевали две медали. В мужской гонке третье место занял тернополянин Дмитрий Пидручный. В женской – второй была киевлянка Елена Пидгрушная.
Сумчанка Валентина Семеренко заняла четвёртое место, уступив бронзовой призерке 3 секунды. Шестое место заняла уроженка Сум Анастасия Меркушина. Вита Семеренко заняла 16-е место, Юлия Журавок – 18-е. В мусжкой гонке уроженец Сумщины Руслан Ткаленко показал 15-е время.
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