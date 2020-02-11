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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53212

Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы

Сегодня, 26 февраля, в белорусских Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины, в отличие от других команд, заявилась сильнейшим составом. Уже в первый день, когда и мужчины, и женщины бежали суперспринт, наши завоевали две медали. В мужской гонке третье место занял тернополянин Дмитрий Пидручный. В женской – второй была киевлянка Елена Пидгрушная.

Сумчанка Валентина Семеренко заняла четвёртое место, уступив бронзовой призерке 3 секунды. Шестое место заняла уроженка Сум Анастасия Меркушина. Вита Семеренко заняла 16-е место, Юлия Журавок – 18-е. В мусжкой гонке уроженец Сумщины Руслан Ткаленко показал 15-е время.

Спорт Биатлон Валентина Семеренко

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