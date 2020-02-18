Сумские студенты крупно проиграли в Харькове В заключительном для себя матче группового этапа студенческой лиги команда «СумДУ» играла в Харькоеве против местного «ХНУ им. Каразина».

Тренерский штат принял решение оставить основных игроков в Сумах для подготовки к матчу с хмельницким «Соколом» в рамках Эксра-лиги, который состоится уже в эту субботу на выезде.

А в Харькове молодые игроки уступили вице-чемпиону Европы и вице-чемпиону Украины со счетом 0:7.

После шести туров наша команда имеет 12 очков из 18 возможных и занимает первое место в группе.