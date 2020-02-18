Сумские студенты крупно проиграли в Харькове

Тренерский штат принял решение оставить основных игроков в Сумах для подготовки к матчу с хмельницким «Соколом» в рамках Эксра-лиги, который состоится уже в эту субботу на выезде.
А в Харькове молодые игроки уступили вице-чемпиону Европы и вице-чемпиону Украины со счетом 0:7.
После шести туров наша команда имеет 12 очков из 18 возможных и занимает первое место в группе.
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