Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35286

Сумские студенты крупно проиграли в Харькове

В заключительном для себя матче группового этапа студенческой лиги команда «СумДУ» играла в Харькоеве против местного «ХНУ им. Каразина».

Тренерский штат принял решение оставить основных игроков в Сумах для подготовки к матчу с хмельницким «Соколом» в рамках Эксра-лиги, который состоится уже в эту субботу на выезде.

А в Харькове молодые игроки уступили вице-чемпиону Европы и вице-чемпиону Украины со счетом 0:7.

После шести туров наша команда имеет 12 очков из 18 возможных и занимает первое место в группе.

Спорт МФК СумДУ Футзал

По тематике

25.02.2020 08:34

«Сумыхимпром-СДПУ» победил в Киеве

23 февраля в Киеве сумские футзалисты играли в 6-м туре чемпионата Украины во второй лиге....

Роменские футзалисты впервые сыграл вничью
24.02.2020 08:29

Роменские футзалисты впервые сыграл вничью

22 февраля, прошел перенесенный матч 14-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

Сумские футзалисты проиграли первый четвертьфинал
22.02.2020 15:32

Сумские футзалисты проиграли первый четвертьфинал

Сегодня, 22 февраля, проходят первые матчи 1/4 финала Кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты завтра сыграют в кубке Украины (трансляция)
21.02.2020 15:00

Сумские футзалисты завтра сыграют в кубке Украины (трансляция)

В субботу, 22 февраля, в Киеве в спорткомплексе СКА сумской «FoodCentre-СумДУ» проведет первый матч 1/4 финала Кубка Украины против местного...

Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ
18.02.2020 14:36

Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ

Сегодня, 18 февраля, в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко встретились гранды украинского студенческого футзала – ХНУ им. Каразина и СумГУ....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
Вчера 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
Вчера 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
Вчера 08:36
В Сумах домонтировали «черный квадрат»
Сегодня 13:29
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виктора Мирошниченко (фото)
Сегодня 13:04
В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы
Сегодня 12:47
Определился зимний чемпион Сумщины по футболу
Сегодня 12:13
Сумские студенты крупно проиграли в Харькове
Сегодня 11:35
В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)
Сегодня 11:21
На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы
Сегодня 11:11
В Конотопской РГА «подарили» подрядчику треть миллиона гривен
Сегодня 10:55
Сумской медицине нужно 1,3 млрд грн
Сегодня 10:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.