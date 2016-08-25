СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования сети Интернет для пропаганды сепаратизма.

Так недавно активную сторонницу «русского мира» Служба обнаружила в Сумской области.

Жительница Конотопа в соцсетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания фейковой «Сумской народной республики».

По месту жительства злоумышленницы правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, сообщает пресс-центр СБУ.