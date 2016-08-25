СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма

Так недавно активную сторонницу «русского мира» Служба обнаружила в Сумской области.
Жительница Конотопа в соцсетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания фейковой «Сумской народной республики».
По месту жительства злоумышленницы правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.
Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, сообщает пресс-центр СБУ.
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