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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10354

СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма

Служба безопасности Украины системно прекращает попытки использования сети Интернет для пропаганды сепаратизма.

Так недавно активную сторонницу «русского мира» Служба обнаружила в Сумской области.

Жительница Конотопа в соцсетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания фейковой «Сумской народной республики».

По месту жительства злоумышленницы правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности, сообщает пресс-центр СБУ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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