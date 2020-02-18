Определился зимний чемпион Сумщины по футболу 26 февраля определился чемпион среди юношей 2005-2006 г.р. в зимнем чемпионате Сумщины по футболу.

Первыми начали команды ОЛИСП «Барса»-2006 и КДЮСШ «Сумы» в борьбе за 3-е место. В этом поединке сильнее были игроки лицея, которые переиграли КДЮСШ «Сумы» со счетом 5:1. В финале выясняли отношения ФЦ «Барса»-2005 и ОЛИСП «Барса»-2005. В первом тайме дважды отличились воспитанники Дмитрия Бермудеса и Виталия Волкова. Открыл счет на 10-й минуте Владислав Серов, на 18-й минуте Артём Колесник удвоил преимущество своей команды. Финальную точку в этом матче поставил Даниель Чикалезе, который на 51-й минуте забил третий мяч в ворота соперника. В итоге 3:0, - «Барса»-2005 добывает золото и становится чемпионом Сумщины.