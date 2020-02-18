Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13249

Определился зимний чемпион Сумщины по футболу

26 февраля определился чемпион среди юношей 2005-2006 г.р. в зимнем чемпионате Сумщины по футболу.

Первыми начали команды ОЛИСП «Барса»-2006 и КДЮСШ «Сумы» в борьбе за 3-е место. В этом поединке сильнее были игроки лицея, которые переиграли КДЮСШ «Сумы» со счетом 5:1. В финале выясняли отношения ФЦ «Барса»-2005 и ОЛИСП «Барса»-2005. В первом тайме дважды отличились воспитанники Дмитрия Бермудеса и Виталия Волкова. Открыл счет на 10-й минуте Владислав Серов, на 18-й минуте Артём Колесник удвоил преимущество своей команды. Финальную точку в этом матче поставил Даниель Чикалезе, который на 51-й минуте забил третий мяч в ворота соперника. В итоге 3:0, - «Барса»-2005 добывает золото и становится чемпионом Сумщины.

Спорт Футбол ФЦ «Барса»

По тематике

«Альянс» обыграл казахов
Сегодня 08:19

«Альянс» обыграл казахов

Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу....

«Альянс» проиграл казахам (видео)
25.02.2020 09:36

«Альянс» проиграл казахам (видео)

24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе....

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта
22.02.2020 08:45

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта

Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта....

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали
21.02.2020 12:40

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали

20 февраля прошла очередная контрольная игра ФК «Альянс» (Липовая Долина)....

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове
21.02.2020 10:13

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове

20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925»....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
Вчера 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
Вчера 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
Вчера 08:36
В Сумах домонтировали «черный квадрат»
Сегодня 13:29
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виктора Мирошниченко (фото)
Сегодня 13:04
В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы
Сегодня 12:47
Определился зимний чемпион Сумщины по футболу
Сегодня 12:13
Сумские студенты крупно проиграли в Харькове
Сегодня 11:35
В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)
Сегодня 11:21
На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы
Сегодня 11:11
В Конотопской РГА «подарили» подрядчику треть миллиона гривен
Сегодня 10:55
Сумской медицине нужно 1,3 млрд грн
Сегодня 10:11
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.