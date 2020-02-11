«Альянс» обыграл казахов

26 февраля в Турции наша команда провела очередной спарринг. Соперником был дебютант первой лиги чемпионата Казахстана «Арыс». Игра завершилась победой «Альянса» 2:1 (забивали Загинайлов и Ярошенко с пенальти).
Напомним: матч ¼ финала кубка Украины по футболу против ФК «Мариуполь» прйдет 11 марта на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.
24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе....
Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта....
20 февраля прошла очередная контрольная игра ФК «Альянс» (Липовая Долина)....
20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925»....
Липоводолинский «Альянс» представил на своем сайте сразу 5 новичков зимнего межсезонья....