«Альянс» обыграл казахов Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу.

26 февраля в Турции наша команда провела очередной спарринг. Соперником был дебютант первой лиги чемпионата Казахстана «Арыс». Игра завершилась победой «Альянса» 2:1 (забивали Загинайлов и Ярошенко с пенальти).

Напомним: матч ¼ финала кубка Украины по футболу против ФК «Мариуполь» прйдет 11 марта на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.