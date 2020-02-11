Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:19205

«Альянс» обыграл казахов

Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу.

26 февраля в Турции наша команда провела очередной спарринг. Соперником был дебютант первой лиги чемпионата Казахстана «Арыс». Игра завершилась победой «Альянса» 2:1 (забивали Загинайлов и Ярошенко с пенальти).

Напомним: матч ¼ финала кубка Украины по футболу против ФК «Мариуполь» прйдет 11 марта на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

По тематике

«Альянс» проиграл казахам (видео)
25.02.2020 09:36

«Альянс» проиграл казахам (видео)

24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе....

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта
22.02.2020 08:45

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта

Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта....

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали
21.02.2020 12:40

«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали

20 февраля прошла очередная контрольная игра ФК «Альянс» (Липовая Долина)....

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове
21.02.2020 10:13

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове

20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925»....

«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»
20.02.2020 08:00

«Альянс» подписал вратаря донецкого «Шахтера»

Липоводолинский «Альянс» представил на своем сайте сразу 5 новичков зимнего межсезонья....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
Вчера 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
Вчера 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
Вчера 08:36
Маленьких сумчан запрошують на дитячу суботу в книгарні «Є»
Сегодня 09:05
Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины
Сегодня 08:48
Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II
Сегодня 08:33
«Альянс» обыграл казахов
Сегодня 08:19
Сумчан приглашают на гандбол
Сегодня 08:04
СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма
Вчера 18:10
Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы
Вчера 17:53
Жителя Сумщины, который поджег себя под Офисом президента, оперируют в ожоговом центре (видео)
Вчера 17:31
Суд избрал меру пресечения депутату Шосткинского горсовета, подозреваемому во взяточничестве
Вчера 17:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.