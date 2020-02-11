Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины Стали известны все претенденты на Спортивный Оскар Украины.

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии Герои спортивного года-2019 в 12-ти номинациях.

Имена обладателей Спортивного Оскара назовут во время торжественной церемонии, которая состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

"Мы стремимся к тому, чтобы наших героев знали в стране, обществе, их достижениями гордился наш народ, и на примерах этих ярких личностей росла сильная и здоровая нация", - подчеркнул президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, обращаясь к членам Украинской Академии Спорта.

"Это действительно наш Спортивный Оскар. Его с нетерпением ждут. Ведь на красной дорожке иногда непросто узнать наших успешных, изысканных и красивых атлетов. Популярность церемонии с каждым годом растет. Для спортсменов это событие - особое", - сказал во время заседания Сергей Бубка.

Напомним, Украинская Академия спорта была создана в 2007 году по инициативе президента НОК Украины Сергея Бубки. В ее состав вошли легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили значительный след в спортивной истории страны.

НОМИНАНТЫ ВСЕУКРАИНСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ ГЕРОИ СПОРТИВНОГО ГОДА-2019

1. Лучший спортсмен года

Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг)

Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования)

Михаил Романчук - серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию (1500м вольным стилем)

2. Лучшая спортсменка года

Дарья Белодед - чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо (48кг)

Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)

Ольга Харлан - чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля)

3. Лучший тренер года

Юрий Марченко - личный тренер Ольги Харлан

Тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - личные тренеры Дарьи Белодед

Владимир Шацких - личный тренер Жана Беленюка

4. Сенсация года

Марина Бех-Романчук - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в длину)

Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования)

Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м), самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет)

5. Лучшая сборная команда года

Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы - бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке

- бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке Женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник - бронзовые призеры чемпионата мира

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря - серебряные призеры чемпионата мира

6. Лучшая команда по игровым видам спорта (сборная)

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 до 23 лет - серебряные призеры чемпионата мира U23

Мужская сборная Украины по волейболу - четвертьфиналист финальной части чемпионата Европы

Молодежная сборная Украины по футболу до 20 лет - чемпионы мира по футболу U20

7. Олимпийская надежда Украины

Екатерина Бех - двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров (спринт, гонка преследования)

София Лискун - чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых, обладательница лицензии на Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио (вышка 10 м)

Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)

8. Восходящая звезда

Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет)

Дарья Снигур - чемпионка юниорского турнира серии «Большого шлема» по теннису Уимблдон (17 лет)

Назар Чепурный - чемпион мира (упражнение на перекладине) и серебряный призер чемпионата мира (командные соревнования) среди юниоров по спортивной гимнастике, обладатель 3-х золотых (командные соревнования, вольные упражнения, упражнения на коне) и серебряной (упражнения на кольцах) наград ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (17 лет)

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

Максим Крипак - пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий)

Дмитрий Украинец - чемпион Европы, голкипер, капитан национальной сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Признан лучшим вратарем чемпионата Европы-2019 и лучшим игроком среди спортсменов с инвалидностью УАФ

10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)