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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины

Стали известны все претенденты на Спортивный Оскар Украины.

В Олимпийском доме состоялось заседание Украинской Академии Спорта, на котором путем тайного голосования выбрали победителей 14-й Всеукраинской церемонии Герои спортивного года-2019 в 12-ти номинациях.

Имена обладателей Спортивного Оскара назовут во время торжественной церемонии, которая состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

"Мы стремимся к тому, чтобы наших героев знали в стране, обществе, их достижениями гордился наш народ, и на примерах этих ярких личностей росла сильная и здоровая нация", - подчеркнул президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, обращаясь к членам Украинской Академии Спорта.

"Это действительно наш Спортивный Оскар. Его с нетерпением ждут. Ведь на красной дорожке иногда непросто узнать наших успешных, изысканных и красивых атлетов. Популярность церемонии с каждым годом растет. Для спортсменов это событие - особое", - сказал во время заседания Сергей Бубка.

Напомним, Украинская Академия спорта была создана в 2007 году по инициативе президента НОК Украины Сергея Бубки. В ее состав вошли легендарные спортсмены, завершившие активную спортивную деятельность и оставили значительный след в спортивной истории страны.

НОМИНАНТЫ ВСЕУКРАИНСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ ГЕРОИ СПОРТИВНОГО ГОДА-2019

1. Лучший спортсмен года

  • Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг)
  • Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования)
  • Михаил Романчук - серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию (1500м вольным стилем)

2. Лучшая спортсменка года

  • Дарья Белодед - чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо (48кг)
  • Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)
  • Ольга Харлан - чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля)

3. Лучший тренер года

  • Юрий Марченко - личный тренер Ольги Харлан
  • Тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - личные тренеры Дарьи Белодед
  • Владимир Шацких - личный тренер Жана Беленюка

4. Сенсация года

  • Марина Бех-Романчук - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в длину)
  • Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону (гонка преследования)
  • Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м), самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет)

5. Лучшая сборная команда года

  • Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы - бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке
  • Женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник - бронзовые призеры чемпионата мира
  • Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря - серебряные призеры чемпионата мира

6. Лучшая команда по игровым видам спорта (сборная)

  • Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 до 23 лет - серебряные призеры чемпионата мира U23
  • Мужская сборная Украины по волейболу - четвертьфиналист финальной части чемпионата Европы
  • Молодежная сборная Украины по футболу до 20 лет - чемпионы мира по футболу U20

7. Олимпийская надежда Украины

  • Екатерина Бех - двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров (спринт, гонка преследования)
  • София Лискун - чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых, обладательница лицензии на Игры XXXII Олимпиады-2020 в Токио (вышка 10 м)
  • Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет, (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы (по версии Европейских Олимпийских Комитетов)

8. Восходящая звезда

  • Алексей Середа - чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет)
  • Дарья Снигур - чемпионка юниорского турнира серии «Большого шлема» по теннису Уимблдон (17 лет)
  • Назар Чепурный - чемпион мира (упражнение на перекладине) и серебряный призер чемпионата мира (командные соревнования) среди юниоров по спортивной гимнастике, обладатель 3-х золотых (командные соревнования, вольные упражнения, упражнения на коне) и серебряной (упражнения на кольцах) наград ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (17 лет)

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

  • Максим Крипак - пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
  • Марина Поддубная - двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий)
  • Дмитрий Украинец - чемпион Европы, голкипер, капитан национальной сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха. Признан лучшим вратарем чемпионата Европы-2019 и лучшим игроком среди спортсменов с инвалидностью УАФ

10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

  • Алексей Бычков - чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу
  • Виталий Дубина - чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО
  • Анастасия Сапсай - чемпионка мира и Европейских игр по самбо
Спорт Анастасия Меркушина Биатлон Валентина Семеренко Вита Семеренко Спортивный оскар Юлия Джима
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