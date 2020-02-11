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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке на пожаре погиб человек

Во время ликвидации возгорания в жилом доме пожарные обнаружили тело человека.

26 февраля в 22:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений по ул. Платона Воронько в г. Ахтырка возник пожар. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в одной из комнат дома произошло возгорание, огнем охвачено перекрытие на площади до 18 кв. м и стены на площади до 30 кв. м. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В ходе проведения разведки звеном пожарные в комнате на диване обнаружили человека без признаков жизни. Погибшим оказался 32-летний внук владельца домовладения.

В 22:43 возгорание локализовали, а в 23:51 - потратив на тушение более 4 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Ахтырка Пожар Смерть на пожаре

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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