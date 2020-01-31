Сумські школярі вивчатимуть ногвий предмет Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет «Захист України» замість «Захисту Вітчизни».

Відповідну постанову Уряд прийняв 26 лютого

«Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет «Захист Вітчизни» – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна НОВОСАД.

«Захист України» – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

«Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і у оновлений «Захист України», відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так, зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно», – додала Міністр.