На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и 25 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который присвоил средства при ремонте школы.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в соответствии с договором выполнял капитальный ремонт с утеплением ограждающих конструкций здания школы в Великописаревском районе. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор ООО внес в официальные документы ложные сведения. В частности, отметил четыре несуществующих окна. Таким образом директор общества присвоил почти 40 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.