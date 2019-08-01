На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в соответствии с договором выполнял капитальный ремонт с утеплением ограждающих конструкций здания школы в Великописаревском районе. Достоверно зная о фактическом объеме выполненных работ, директор ООО внес в официальные документы ложные сведения. В частности, отметил четыре несуществующих окна. Таким образом директор общества присвоил почти 40 тыс. грн.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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