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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21725

В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)

Водительница с явными признаками алкогольного опьянения проехала на красный сигнал светофора.

Прямо на глазах патрульных водитель автомобиля Chery промчался на красный (запрещающий) сигнал светофора на улице Героев Крут. Остановив машину, к стражам порядка сразу же выбежала женщина со словами: «Тормоза отказали. Жидкость, наверное, вытекла».

Объясняя ей, насколько серьезным является такое нарушение ПДД, инспекторы обнаружили у гражданки признаки алкогольного опьянения.

Женщина категорически отказалась от осмотра на состояние опьянения в присутствии двух свидетелей. Поэтому патрульные составили на нее административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на красный сигнал светофора) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

Право Нарушение ПДД Пьяный за рулем

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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