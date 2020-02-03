В Сумах пьяная автоледи промчалась на красный на глазах у копов (видео)

Прямо на глазах патрульных водитель автомобиля Chery промчался на красный (запрещающий) сигнал светофора на улице Героев Крут. Остановив машину, к стражам порядка сразу же выбежала женщина со словами: «Тормоза отказали. Жидкость, наверное, вытекла».
Объясняя ей, насколько серьезным является такое нарушение ПДД, инспекторы обнаружили у гражданки признаки алкогольного опьянения.
Женщина категорически отказалась от осмотра на состояние опьянения в присутствии двух свидетелей. Поэтому патрульные составили на нее административные материалы по ч. 2 ст. 122 (проезд на красный сигнал светофора) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.
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