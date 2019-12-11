В Сумах прошла областная гимназиада по дзюдо 26 февраля в спортивном зале Сумского областного института последипломного педагогического образования Сумская областная ДЮСШ провела областной отборочный этап II Летней гимназиады Украины по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 91 спортсмен из 11 районов Сумщины. Победили сильнейшие, а в командном зачете победительницей стала команда г. Ромны. II место - г. Ахтырка. Третьей стала команда г. Сумы.