В Сумах прошла областная гимназиада по дзюдо

В соревнованиях приняли участие 91 спортсмен из 11 районов Сумщины. Победили сильнейшие, а в командном зачете победительницей стала команда г. Ромны. II место - г. Ахтырка. Третьей стала команда г. Сумы.
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