В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы В ближайшую субботу, 29 февраля, в Шостке планировалось проведение городского праздника Масленицы.

В связи с гибелью на фронте шосткинца Дмитрия Гриня и объявленным трауром, общегородской праздник отменили, сообщает Шосткинский городской совет.

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, прощаться с Дмитрием Гринем будут 28 февраля. Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13.

Церемония прощания начнется в 11.30. 12.00 - церковная панихида, 13.00 - траурное шествие.