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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47344

В Шостке из-за траура отменили празднование Масленицы

В ближайшую субботу, 29 февраля, в Шостке планировалось проведение городского праздника Масленицы.

В связи с гибелью на фронте шосткинца Дмитрия Гриня и объявленным трауром, общегородской праздник отменили, сообщает Шосткинский городской совет.

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, прощаться с Дмитрием Гринем будут 28 февраля. Траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13.

Церемония прощания начнется в 11.30. 12.00 - церковная панихида, 13.00 - траурное шествие.

Общество Масленница Траур Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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