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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:04458

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Виктора Мирошниченко (фото)

Житель села Чаплиевка Шосткинского района 23 февраля ушел из дома и обратно не вернулся.

Об исчезновении 53-летнего Виктора Мирошниченко в полицию сообщила его двоюродная сестра. Женщина рассказала, что последний раз мужчину видели соседи и родственники 23 февраля.

На розыск пропавшего гражданина ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины.

На вид разыскиваемому 50 лет, ростом около 150 см, худощавого телосложения. Темноволосый, с серыми глазами. Носит усы. Мужчина страдает расстройствами психики.

Среди особых примет: на животе имеются шрамы от ожогов.

Был одет в коричневую болоньевую куртку, серые брюки и черную кофту. На голове была черная шапка, обут в черные сапоги «дутики».

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Виктора Мирошниченко, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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